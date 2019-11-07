شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن زايد رئيساً للإمارات لولاية رابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

جدّد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام الدستور الإماراتي.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، عن «عميق ثقته في القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد، وأن يوفقه الله لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة، على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم».

يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انتخب رئيسا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004.