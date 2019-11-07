شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيسة سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون والعلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب.

وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين، رئيسة سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لها.

عقب ذلك، تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، كما كان في استقبالها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

Advertisements

ورحب خادم الحرمين الشريفين بها والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافحت الرئيسة حليمة يعقوب الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لها.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيسة سنغافورة، والوفد المرافق لها.

حضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد بن صالح الصالح.