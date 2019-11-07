بأمر ملكي ترقية 536 عضوا من النيابة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية (536) عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات السامية.
وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.
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