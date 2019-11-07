شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد: 4 جامعات سعودية بلا مديرين رسميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) r777aa

كشف خطاب وجهه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أول أمس (الأربعاء) إلى الجامعات السعودية عن وجود أربع جامعات سعودية بلا مديرين رسميين، ويقوم عليها مديرون مكلفون لتسيير أعمالها ما يهدد عجلة المسيرة التطويرية لهذه الجامعات؛ لعدم استطاعة المديرين المكلفين اتخاذ قرارات مفصلية خصوصا الخطط طويلة المدى.

وتضمن خطاب وزير التعليم نسخة من نظام الجامعات الذي يشير إلى أن الجامعات التي يدير كفّتها مديرون مكلفون هي جامعة الطائف، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجامعة السعودية الإلكترونية.

وطبقا لمراقبين فإن المديرين المكلفين يتفادون اتخاذ قرارات حاسمة لا تتوافق مع رؤية المدير المعيّن لاحقاً ويظل المكلّف حبيساً في تسيير المعاملات البسيطة دون البت في المشاريع الكبيرة أو التعيينات الجديدة للوكلاء أو الطلب بالتجديد. ويتطلّع منسوبو هذه الجامعات في الغالب لتعيينات مديرين رسميين في جامعاتهم ولو حاولوا إخفاء رغبتهم بشكل مباشر.