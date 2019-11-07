شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية»: استبيان لقياس الارتباط المهني للموظفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة الخدمة المدنية استبيانها السنوي لقياس مستوى الارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي لعام 2019. ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الذي يأتي انسجاماً مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إلى قياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بجهة عمله من النواحي الفكرية والسلوكية في الجهة التي يعمل بها، ما يسهم في تحديد التوجهات واتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأولويات التي ستسهم في تطوير بيئة العمل.

ويرتبط «مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي» بأهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية، إذ يوفر هذا المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات وتبنّي الإستراتيجيات التصحيحية ووضع الأولويات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظف.