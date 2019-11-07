محمد بن مسعود - الدمام - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إجازة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الانتصار ضمن الدور الـ64 على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النموذجي بأربعة أهداف نظيفة. من جهة أخرى، قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي بمنطقة "جبل علي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم وذلك استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022. الفتح يستغل التوقف الدولي بمعسكر في "جبل علي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-06 منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إجازة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الانتصار ضمن الدور الـ64 على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النموذجي بأربعة أهداف نظيفة. من جهة أخرى، قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي بمنطقة "جبل علي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم وذلك استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022. Advertisements 06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 11:33 PM منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إجازة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الانتصار ضمن الدور الـ64 على كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها النموذجي بأربعة أهداف نظيفة. من جهة أخرى، قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي بمنطقة "جبل علي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم وذلك استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022. ، الفتح يستغل التوقف الدولي بمعسكر في "جبل علي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يستغل التوقف الدولي بمعسكر في "جبل علي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.