بدأ فريق التسجيل الخاص بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقتي «الملواح 400 متر»، و«مزاين الصقور» في المهرجان، وذلك في مدينة الدمام التي تُعد المحطة الأولى لفريق التسجيل.
وتوافد عدد كبير من الصقارين السعوديين للتسجيل في المسابقات التي تم تقسيم المنافسة فيها على فئتي الملاك والمحترفين. وقد أعلن «نادي الصقور السعودي» تخصيص 8 مدن للتسجيل؛ تبدأ من الدمام الذي ينتهي التسجيل فيها يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بفندق «نوفتيل» الدمام، ويتوجه بعدها فريق التسجيل يوم السبت المقبل لمدينة حفر الباطن، ويستمر التسجيل فيها لمدة 3 أيام، وبعدها مدن (عرعر وسكاكا و حائل وبريدة وينبع والرياض).
وكان نادي الصقور، قد أعلن موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، خلال الفترة من 1 ـ 16 ديسمبر المقبل، في ملهم شمال مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء التسجيل في مسابقتي «الملواح» و«مزاين« بمهرجان الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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