تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، وقف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عصر اليوم الأربعاء، على حالة المواطن الثمانيني حسن المالكي، والتقاه في منزله الواقع بالقرية المسماة «القرحان» لتفقد احتياجاته.
واطمأن بن لبدة على صحة المواطن، وعرض عليه تأمين منزل له داخل المحافظة، إلا أنه أبدى رغبته في البقاء لارتباطه بالمكان.
ووجه محافظ الداير نايف بن لبدة بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص من الضمان الاجتماعي والطرق والبلدية وشركة الكهرباء لتسوية الطريق المؤدي إلى منزله، وتوصيل التيار الكهربائي له، وتقديم ما يحتاجه من مساعدة وعناية.
ودعا محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، جميع من يعرف حالة اجتماعية تحتاج للمساعدة؛ إلى التواصل مباشرةً مع الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ الداير يزور «ثمانيني القرحان» ويوجه بتلبية احتياجاته وتوصيل الكهرباء لمسكنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.