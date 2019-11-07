بالصور.. محافظ الداير يزور «ثمانيني القرحان» ويوجه بتلبية احتياجاته وتوصيل الكهرباء لمسكنه

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، وقف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عصر اليوم الأربعاء، على حالة المواطن الثمانيني حسن المالكي، والتقاه في منزله الواقع بالقرية المسماة «القرحان» لتفقد احتياجاته.

واطمأن بن لبدة على صحة المواطن، وعرض عليه تأمين منزل له داخل المحافظة، إلا أنه أبدى رغبته في البقاء لارتباطه بالمكان.

ووجه محافظ الداير نايف بن لبدة بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص من الضمان الاجتماعي والطرق والبلدية وشركة الكهرباء لتسوية الطريق المؤدي إلى منزله، وتوصيل التيار الكهربائي له، وتقديم ما يحتاجه من مساعدة وعناية.

ودعا محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، جميع من يعرف حالة اجتماعية تحتاج للمساعدة؛ إلى التواصل مباشرةً مع الجهات ذات الاختصاص.