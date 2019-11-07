بالصور.. اندلاع حريق بإحدى عمارات شوقية مكة.. والدفاع المدني يتدخل لإخلاء السكان

أنقذت فرق الاطفاء والانقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ثمانية أشخاص يسكنون شقة بالدور الثاني بإحدى العمارات في حي الشوقية إثر اشتعال النار فيها، وتمكنت من إخماد الحريق ونقل ثلاثة مصابين لأحد المستشفيات ومعالجة خمس حالات في موقع الحادث، وجميعهم بحالة مستقرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة 7:30 مساء ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان عبارة عن اشتعال النار بغرفة داخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بسكان يُقدر عددهم بحوالي ٢٣ شخصًا جرى إخلاؤهم عبر وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وتمت السيطرة على الحادث وإخماده، بينما نجم عنه إصابة ثلاثة سكان باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة آخرون العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف، وغادروا وهم بصحة جيدة.

وأهابت إدارة الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية.