متحدثة التعليم تكشف لـ«عاجل» موعد عودة الاختبارات النهائية لطلاب الابتدائية‬

كشفت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري عن استعداد الوزارة لتطبيق الاختبارات الختامية بمرحلتي الابتدائية والمتوسطة في الفصل الدراسي الحالي، بعد صدور قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة.

وقالت الشهري لـ«عاجل»: إن وزارة التعليم بصدد إصدار تعميم تفصيلي لإدارات التعليم توضح فيه الجوانب التفصيلية والإجرائية لكل مادة وردت في اللائحة على حدة، مشيرة إلى وجود لجان تعمل بالتنسيق بين الوزارة وإدارات التعليم لسرعة الإنجاز وبدء تطبيق الاختبارات الختامية كإحدى أدوات التقويم المستمر في نهاية الفصل الدراسي الحالي (الأول) تشمل ثماني مواد للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ومادة «لغتي» في المرحلة المتوسطة.

يذكر أن توجيه وزير التعليم جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة لتحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمن توجيه وزير التعليم آنذاك اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية «التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة»، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًّا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

وأما في المرحلة المتوسطة فسيكون تقويم أداء الطالب تقويمًا مستمرًّا وختاميًّا في مادة لغتي الخالدة فقط، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين، وستستمر الاختيارات الفصلية والنهائية لبقية مواد مرحلة المتوسطة كما هو المعمول به مسبقًا دون حدوث أي تغيرات.