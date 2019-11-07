بالصور.. المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات يناقش أهم محاور المستقبل في صناعة التقنية

قال رئيس اللجنة المنظمة لـ«المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات»، عميد كلية الهندسة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور رائد بن عبدالله اليوسف، إن المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات، يناقش أهم محاور المستقبل في صناعة التقنية.

ويُقام المؤتمر، على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات «سعودي موبايل شو» في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2019 م، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسة هي (تقنيات الجيل الخامس 5G )، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، حيث تُمثل هذه المحاور المستقبل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعن المؤتمر صرح رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور اليوسف، أن التحول الرقمي الضخم الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده حفظهما الله، هو المحرك الأساسي لمثل هذا المؤتمر؛ لاستعراض آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة، كما أن المؤتمر بدوره يُعد أحد مخرجات رؤية 2030، والتي تقضي بالتحول الإلكتروني التام لكل أجهزة وإدارات الدولة لمواكبة التطور العالمي.

وأضاف اليوسف، أن أحد أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي شبكات الجيل الخامس (5G )، والتي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات بسرعتها العالية، وهو ما قد يغير شكل الإنترنت وتطبيقاته لدى المستخدمين بالكامل، منوهًا إلى أن المعرض والمؤتمر المصاحب له يُعد فرصة رائعة لكل الشرائح؛ إذ يوفر نافذة استثمارية في مجال تقنية المعلومات في سوق يعد الأقوى تقنيًا في المنطقة، بالإضافة إلى فرصة المستهلك العادي ومستخدم التقنية إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية.