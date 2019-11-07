فيديو مروِّع.. عامود ضخم يسقط على سيارة بالرياض ومصادر «عاجل» تكشف مصير قائدها

كشفت مصادر لـ «عاجل» عن حالة سائق السيارة التي سقط عليها عامود ضخم أثناء سيرها أمس الثلاثاء بأحد شوارع الرياض، مشيرة إلى أن إصابته بسيطة ولم يتعرض لأي أذى، وقد رفض الانتقال لتلقي العلاج.
وقد لقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بعدد هائل من المشاركات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروِّع.. عامود ضخم يسقط على سيارة بالرياض ومصادر «عاجل» تكشف مصير قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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