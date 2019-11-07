تعميم من وزارة التعليم بشأن الانضباط وآلية إدخال الغياب‎

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشان تنفيذ خطة الانضباط وآلية إدخال الغياب في نظام نور.

وأضافت المصادر أن التعميم يتضمن تنفيذ خطة الانضباط وفق تعليمات مفادها أن تسجل المدارس الغياب في نظام نور أولًا، وتعدل عليه خلال الفترة المحددة للمدرسة، وبعد الفترة الأولى يتم تعبئة استمارة للطلاب الذين أحضروا أعذارًا لغيابهم حسب التعليمات، وبعد الفترة المحددة للمدرسة تعدل الغياب وترفعه إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة؛ إذ يجمع المكتب الاستمارات ويتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ويرسل بيانًا بأسماء المدارس إلى إدارة الاختبارات والقبول في موعد أقصاه ٣/٧.

كما تتضمن التعليمات أن تفتح إدارة الاختبارات والقبول صلاحية تعديل الغياب للمدارس التي تم إرسالها من المكاتب في يوم الخميس ٣/١٠. وعلى جميع المدارس تكليف لجنة لتعديل الغياب في نظام نور في الموعد المحدد. وفي الفترة التالية أيضًا تكرر المدارس والمكاتب وإدارة الاختبارات، والقبول الخطوات المشار إليها، على أن يكون موعد فتح تعديل الغياب في يوم الثلاثاء ٤/٦.