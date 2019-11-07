الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار.. يوم غد الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، الحالة الجوية ليوم غد الخميس، لافتة إلى تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: «يتوقع بمشيئة الله تعالى، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان وعسير) تمتد حتى مرتفعات الباحة»، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة.

وأكدت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية .

Advertisements

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر ومترين.

وبالنسبة للخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس، على مدن ومناطق المملكة: