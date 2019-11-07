واشنطن ترحب باتفاق الرياض وتدعو جميع الأطراف للعمل معًا لإنهاء النزاع

رحبت الولايات المتحدة باتفاق الرياض؛ لدعمه الجهود الأممية نحو تسوية شاملة في اليمن.

وتوجهت الخارجية الأمريكية بالشكر للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحكومة المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري، وفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية».

وتابعت: «نأمل مع هذا الاتفاق أن تعمل جميع الأطراف معًا لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني».

وشهدت العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، بهذه المناسبة، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددًا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود، وقال: «سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي»، متابعًا: «عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية.. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية».

وعبَّر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي عن سعادته بالاتفاق، متوقعًا أن يكون بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، من أجل بناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وكبح ميليشيات الحوثي، كما ذكر في تصريحات صحفية.

وقال الزبيدي إن ثقة المجلس الانتقالي بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ جعلته حريصًا على نجاح وساطة المملكة وجهودها من أجل السلام.