ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ ملك الأردن خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدًا أن المملكة ستظل دومًا مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.