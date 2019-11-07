‪ إصابة 8 طلاب في تصادم باص مدرسي شمال جدة‬‬‬‬

أصيب ثمانية طلاب في حادث تصادم باص مدرسي في حي الفيصلية خلف قاعة رويال، اليوم الأربعاء، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة اليوم بلاغًا بالحادث.
وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت أربع فرق إسعاف والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وأضاف أبو زيد أنه تبين إصابة طالبين بإصابات متوسطة، ونُقلا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وإصابة ستة إصابة بسيطة تم علاجها في الموقع.
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