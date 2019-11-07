السعودية تستنكر جريمة الطعن البشعة ضد السياح بمدينة جرش الأردنية

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غرب الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.
وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة هذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وتعرض 4 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن، اليوم الأربعاء، للطعن بمدينة جرش الأردنية قرب موقع آثار رومانية، فيما قالت معلومات أولية إن الجاني يبدو في حالة غير طبيعية.
وقال المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردني، إن شخصًا اعتدى ظهر الأربعاء في جرش على سياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام بسكين عند محاولة القبض عليه، وفق جريدة «الرأي» الأردنية.
وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى وهم قيد العلاج، مضيفًا أنه جرى على الفور القبض على المعتدي وتواصلت التحقيقات معه.
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