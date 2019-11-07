أحدث تقنيات إزالة المياه البيضاء تدخل الخدمة بمجمع الملك فيصل الطبي

بدأ فريق طبي بقسم العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقيادة الدكتور سامي الحارثي، استخدام إحدى الطرق الحديثة لإجراء عمليات المياه البيضاء.
تتمثل الطريقة الحديثة، في استخدام تقنية Zepto capsulotomy device، ويتم خلالها استخدام جهاز «زيبتو كاتاراكت» دقيق لإحداث فتحة بمحفظة العدسة الأمامية والتي تعتبر خطوة أساسية بعمليات المياه البيضاء وإجراءها بشكل دقيق ومنظم سيسهم بشكل كبير في الحصول على افضل النتائج خاصة في الحالات التي تستخدم فيها العدسات الحديثة متعددة البؤرة، كما تساعد في حالات المياه البيضاء المتقدمة والصعبة.
ويمكن ادخال الجهاز المشار إليه من خلال فتحة صغيرة بمقدار ٢.٢ ملم، ويتم توصيله بوحدة تحكم متقدمة جدًا تقوم بتمرير تيار بنبضات سريعة منخفضة الطاقة لإحداث فتحة بمحفظة العدسة بشكل متوسط ودائري وبصورة مثالية تقارب بنتائجها نتائج عمليات المياه البيضاء باستخدام جهاز الفيمتو سكند.
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