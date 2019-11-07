الزعاق يتوقع طقس الأسبوع المقبل.. أمطار متفرقة بعدة مناطق

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، هطول أمطار متفرقة على عدد من المناطق، لمدة أسبوع.

وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تشكيلات سُحبية مبشرة على نطاق واسع من المملكة والخليج، أماراتها من يوم الخميس وتستمر طوال الأسبوع القادم تقريبًا بأمطار متفاوتة تنال محال متفرقة”.

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وأضاف الدكتور خالد الزعاق: ومن هذه المناطق: ”الرياض- الشرقية- القصيم- حائل- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية“.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، الخميس، على مرتفعات جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر قالت الأرصاد: إنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.