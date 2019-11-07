فيديو.. العرفج: اتفاق الرياض نجح بكل المقاييس.. والدليل ما يحدث في إيران

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج يا هلا بالعرفج، العديد من القضايا في مقدمتها اتفاق الرياض الذي تم توقيعه رسميًّا في الرياض، كما استعرض جوانب من موسم الرياض، وقضية الشغف بتسمية الكلمات بالإنجليزية.. وغيرها من القضايا.

اتفاق الرياض:

وعلق العرفج على اتفاق الرياض، حيث قال: إن الاتفاق نجح بكل المقاييس والدليل هو أن إيران مشتعلة ليل نهار، وصدرت بيانات لرفض ما يحدث في اليمن، وذلك تعليقًا على كلمة سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في توقيع اتفاق الرياض.

موسم الرياض:

وتفاعل العرفج مع موسم الرياض وليلة الموسيقار سهم حيث قال: إن سهم هو مجموعة من الأشياء الجميلة التي تنطلق منه إلينا كالسهام، يعمل بصمت ولا يبحث عن الأضواء وتقدمه دومًا أعماله.

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لماذا الولع بالإنجليزية؟!

وتطرق العرفج إلى بعض الجوانب الاجتماعية في حياتنا، وولع البعض بالكلمات الإنجليزية في ثنايا الحديث باللغة العربية، حيث قال: “لماذا الولع بالكلمات الأجنبية؟! أقترح على خليجية: لماذا لا تسمّوا برنامجنا welocom بالعرفج؟!”.

وأضاف: “في كل الاتجاهات تجد لمعان الكلمات الإنجليزية هنقرستيشن، مول، رد سي مول، موبايلي، فيرجن، هاشتاق، كيوت، واو، نايس، فلماذا الولع بالكلمات الأجنبية؟! هذا سؤال، بغض النظر عن تفسير اقتداء المغلوب بالغالب!”.

وأثنى العرفج على الخبر الذي تم تداوله بعقد قران على نزيلة في أحد سجون مكة وتجهيزها كأي عروس أخرى، حيث قال: إنه خبر جميل ملفت للانتباه.