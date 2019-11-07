رئيس الأرصاد: تشغيل ردار حفر الباطن في هذا الموعد وهواة الطقس شركاؤنا

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

صرح الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، بأن العمل جارٍ على إنشاء ردار الطقس بمحافظة حفر الباطن، وسيتم تشغيله خلال الشهر القادم.

وناقش محافظ حفر الباطن كيفية تطوير آليات التعامل بين الجهات التنفيذية والتنبيهات والإنذارات التي تصدرها الهيئة، لتقديم الخدمات على أكمل وجه.

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وحول هواة الطقس ومحاربتهم من الهيئة بين الدكتور الطريقي أن هواة ومحللي الطقس هم شركاء للهيئة، وهناك فرق بين محللي الطقس؛ فالبعض منهم يستخدم أسلوبًا يسبب رعبًا للمواطنين، موضحًا أنه سوف يقام قريبًا ملتقى لهواة الطقس بمدينة جدة.

كما أضاف الطريقي أن الهيئة ستقيم مركزًا حضريًّا بالمحافظة لنشر الوعي والثقافة البيئية بين الجميع، وأيضًا لإقامة ورش العمل المتخصصة للحفاظ على البيئة، ومركز أبحاث للمساهمة في زيادة الغطاء النباتي في المناطق الرعوية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود للدكتور عبدالرحمن الطريقي، بحضور كلٍّ من الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد، والمهندس عبدالعزيز السفياني نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة، والأستاذ محمد الشهري مدير عام الهيئة بالمنطقة الشرقية، وعدد من هواة الطقس وإعلاميي المحافظة.