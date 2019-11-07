الشؤون البلدية ردًّا على “المواطن”: 98%؜ نسبة الإنجاز بجسر تقاطع طريق الملك فهد

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

تلقت صحيفة “متابعات الخليج 365” تعقيبًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نُشر بعنوان: “تباطؤ العمل بجسر تقاطع طريق الملك فهد في تبوك يرهق الأهالي”، حيث بيّنت الوزارة أنها تلقت خطاب أمانة منطقة تبوك والمتضمن بأن المشروع المشار إليه يجري تنفيذه وفق خطة التنفيذ المحددة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 98%، في حين أن النسبة الزمنية للتنفيذ لم تتجاوز 64%، وسيتم افتتاح الجسر قريبًا لخدمة سكان المنطقة.

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“متابعات الخليج 365” تشكر الوزارة على تجاوبها الدائم على ما يتم طرحه، وتفيدها بأنه تم طرح الموضوع بناء على تصريح من أمانة تبوك على لسان مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح في تاريخ 28/ 8/ 2019م، حيث أوضح أن العمل جارٍ، وتم إنهاء 95% من المشروع، وسيتم تسليم المشروع خلال شهرين.

ورغم مرور الشهرين إلا أن العمل لا يزال جاريًا حتى تاريخه بالجسر، حيث بلغت نسبة الإنجاز خلال الثمانين يومًا الماضية ما نسبته 3% فقط حسب تصاريح الأمانة المرسلة للإعلام بأن نسبة الإنجاز 95%، ومقارنته بالرد المرسل من الوزارة، وبينوا أن نسبة الإنجاز 98% مع العلم بأن الأعمال الجانبية الحالية للجسر تسببت في ازدحام مروري في فترات الذروة لسالكي الطريق من منسوبي جامعة تبوك وطلابها وقيادة حرس الحدود وبعض الجهات الحكومية الأخرى.