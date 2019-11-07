شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: حريق يخلي 23 شخصاً ويصيب 3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس (الأربعاء)، 23 شخصاً، إثر حريق شب في عمارة مكونة من 4 أدوار في حي الشوقية.

وحسب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، نجم عن الحادثة إصابة 3 أشخاص من الساكنين باختناق نُقلوا للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى 5 أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف، وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة، وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين أن الحادثة كانت عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من 4 أدوار مأهولة بالسكان (يقدر عددهم بـ23 شخصا) جرى إخلاؤهم جميعاً عن طريق وحدات الإنقاذ، نتيجة كثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.