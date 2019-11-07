شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تسقط مروّجاً احتجز فتاة متغيبة عن ذويها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

‏أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض ‏بأحد مروجي مادة الشبو والحبوب المخدرة، اتخذ من وكر في وسط الرياض ‏‏موقعا له، ‏ومعه فتاة تبلغ من العمر 16 عاما متغيبة عن ذويها منذ شهرين، أشارت التحقيقات الأولية إلى قيامه بتقييدها مستخدما قيدا حديديا ضبط بحوزته لإجبارها على تناول المواد المخدرة.

‏وأكدت أعمال البحث والتحري عن المروج كونه حذرا في تحركاته وقد يكون مسلحا، لتتحرك الأجهزة الأمنية ‏عبر الفرق الميدانية ‏السرية التي نجحت في تطويق وكره، ‏فيما تولت الحملة الجنائية المشتركة لشرطة منطقة الرياض مداهمة وكره وضبطه.

الأجهزة الأمنية حرزت أدوات معدة لاستخدام الشبو، وزجاجات من المسكر الخارجي، وكمية من الحبوب المخدرة، كما تم تحريز بندقية صيد بحوزته تجري مطابقتها على جرائم نفذت لكشف مدى علاقة الشخص المضبوط بها، كما حرزت الفرق الأمنية قيدا حديديا داخل وكره.