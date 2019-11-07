، روسيا ترحب بـ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ،

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رحبت روسيا بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن موسكو ترحب بتوقيع الوثيقة وتعدها خطوة مهمة لتوحيد المجتمع اليمني، ومثالاً إيجابيًا للتوصل إلى حلول وسط ومقبولة وضرورية في الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.
وأشار البيان بشكل خاص إلى دور الوساطة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتهما الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، والأخذ على عاتقهما مهمة متابعة التقدم المحرز في التنفيذ العملي لهذا الاتفاق.
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روسيا ترحب بـ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقاليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-07
رحبت روسيا بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن موسكو ترحب بتوقيع الوثيقة وتعدها خطوة مهمة لتوحيد المجتمع اليمني، ومثالاً إيجابيًا للتوصل إلى حلول وسط ومقبولة وضرورية في الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.
وأشار البيان بشكل خاص إلى دور الوساطة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتهما الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، والأخذ على عاتقهما مهمة متابعة التقدم المحرز في التنفيذ العملي لهذا الاتفاق.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:01 AM
أشادت بدور الوساطة السعودية والإماراتية وإسهاماتهما الكبيرة
رحبت روسيا بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن موسكو ترحب بتوقيع الوثيقة وتعدها خطوة مهمة لتوحيد المجتمع اليمني، ومثالاً إيجابيًا للتوصل إلى حلول وسط ومقبولة وضرورية في الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.
وأشار البيان بشكل خاص إلى دور الوساطة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتهما الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، والأخذ على عاتقهما مهمة متابعة التقدم المحرز في التنفيذ العملي لهذا الاتفاق.
، روسيا ترحب بـ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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