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حذر أستاذ علم العقاقير الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، من تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب قهوة، لما تحتوي عليه من مواد قد تؤثر على مخ الإنسان.
وقال "القحطاني" إن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم تتراكم بدورها في المخ، ومحذراً بشدة من تحميصها واستخدامها كمشروب قهوة.
أستاذ عقاقير يحذر من قهوة "نواة التمر": تحتوي على مواد تؤثر على المخفهد الغبيوي الخليج 365 2019-11-07
حذر أستاذ علم العقاقير الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، من تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب قهوة، لما تحتوي عليه من مواد قد تؤثر على مخ الإنسان.
وقال "القحطاني" إن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم تتراكم بدورها في المخ، ومحذراً بشدة من تحميصها واستخدامها كمشروب قهوة.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:55 AM
بها معادن ثقيلة كالرصاص والكادميوم منوهاً بعدم تحميصها واستخدامها
حذر أستاذ علم العقاقير الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، من تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب قهوة، لما تحتوي عليه من مواد قد تؤثر على مخ الإنسان.
وقال "القحطاني" إن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم تتراكم بدورها في المخ، ومحذراً بشدة من تحميصها واستخدامها كمشروب قهوة.
، أستاذ عقاقير يحذر من قهوة "نواة التمر": تحتوي على مواد تؤثر على المخ ،
المصدر : الخليج 365
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