، أستاذ عقاقير يحذر من قهوة "نواة التمر": تحتوي على مواد تؤثر على المخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بها معادن ثقيلة كالرصاص والكادميوم منوهاً بعدم تحميصها واستخدامها

حذر أستاذ علم العقاقير الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، من تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب قهوة، لما تحتوي عليه من مواد قد تؤثر على مخ الإنسان.

وقال "القحطاني" إن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم تتراكم بدورها في المخ، ومحذراً بشدة من تحميصها واستخدامها كمشروب قهوة.