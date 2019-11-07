، نائب أمير الجوف يستعرض نتائج ورشة عمل التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه مستشار التنمية والتأهيل بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن حمود الطريفي.
واستمع نائب أمير المنطقة لعرض عن ورشة العمل التي نفذتها وزارة الإسكان بعنوان التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي أقيمت بجمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا، وتناولت الدور التنموي للقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030، ونطاق التنمية الشاملة وشركاءها والأهداف المرجوة من هذا المشروع والبرامج التنموية له.
وتطلع نائب أمير المنطقة إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية لتستطيع مساندة ودعم المستفيدين من خدماتها ويكون له دور أساسي في التنمية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على متابعتهما ودعمهما لأنشطة الجمعيات غير الربحية، ولأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.
نائب أمير الجوف يستعرض نتائج ورشة عمل التنمية المستدامة للجمعيات الخيريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-07
استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه مستشار التنمية والتأهيل بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن حمود الطريفي.
واستمع نائب أمير المنطقة لعرض عن ورشة العمل التي نفذتها وزارة الإسكان بعنوان التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي أقيمت بجمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا، وتناولت الدور التنموي للقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030، ونطاق التنمية الشاملة وشركاءها والأهداف المرجوة من هذا المشروع والبرامج التنموية له.
وتطلع نائب أمير المنطقة إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية لتستطيع مساندة ودعم المستفيدين من خدماتها ويكون له دور أساسي في التنمية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على متابعتهما ودعمهما لأنشطة الجمعيات غير الربحية، ولأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:51 AM
تطلع إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية
استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه مستشار التنمية والتأهيل بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن حمود الطريفي.
واستمع نائب أمير المنطقة لعرض عن ورشة العمل التي نفذتها وزارة الإسكان بعنوان التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي أقيمت بجمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا، وتناولت الدور التنموي للقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030، ونطاق التنمية الشاملة وشركاءها والأهداف المرجوة من هذا المشروع والبرامج التنموية له.
وتطلع نائب أمير المنطقة إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية لتستطيع مساندة ودعم المستفيدين من خدماتها ويكون له دور أساسي في التنمية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على متابعتهما ودعمهما لأنشطة الجمعيات غير الربحية، ولأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.
، نائب أمير الجوف يستعرض نتائج ورشة عمل التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الجوف يستعرض نتائج ورشة عمل التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.