، رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم على السياح الأجانب ورجال الأمن بجرش ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدًا تضامنه مع الأردن في كل ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على الأمن

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الجبان على السياح الأجانب ورجال الأمن في مدينة جرش بالمملكة الأردنية اليوم.

واستنكر رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم بشدة استهداف المدنيين الأبرياء وقوات الأمن، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة الأردنية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة.

وعبّر عن ثقته التامة في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في إفشال المحاولات الجبانة كافة التي تهدف للنيل من أمنها واستقرارها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي جرش الأردن