، باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 12:18 AM
أعلنت ترحيبها بتوقيع الوثيقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقاليباكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن
رحَّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدَّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ترحِّب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمَيْن في اليمن".
، باكستان ترحِّب بـ"اتفاق الرياض" وتعدُّه مهمًّا لحل سياسي باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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