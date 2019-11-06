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باشرت فرقة إسعافية من الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم في عمضان بمحافظة المندق.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني إنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 21:17 مساء اليوم الأربعاء، عن حادث تصادم في المندق وتحديداً عمضان.
وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع تم الكشف على المصاب واتضح بأنه قد فارق الحياة بالموقع، أسأل الله له الرحمة والمغفرة.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 11:48 PM
توجهت فرقة إسعافية وعند الوصول للموقع اتضح أن المصاب فارق الحياة"هلال الباحة" يباشر حالة وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم بـ"المندق"
باشرت فرقة إسعافية من الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم في عمضان بمحافظة المندق.
وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني إنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 21:17 مساء اليوم الأربعاء، عن حادث تصادم في المندق وتحديداً عمضان.
وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول إلى الموقع تم الكشف على المصاب واتضح بأنه قد فارق الحياة بالموقع، أسأل الله له الرحمة والمغفرة.
، "هلال الباحة" يباشر حالة وفاة مواطن إثر تعرضه لحادث تصادم بـ"المندق" ،
المصدر : الخليج 365
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