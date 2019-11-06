، بالفيديو.. "العرفج": الإيجارات انخفضت.. ونسبة التملك ارتفعت في السنوات الأخيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن "اتفاق الرياض" نجح.. وإيران مشتعلة ليل نهار

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن بالونة "العقار" انفجرت إلى حد كبير بسبب سياسات الدولة الحكيمة، متحديًا في الوقت نفسه أي شخص يثبت له أن إيجارات المنازل لم تنخفض، أو أن نسبة التملك لم ترتفع في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة الأسبوعية مساء كل أربعاء ببرنامج "يا هلا بالعرفج" على شاشة قناة "روتانا خليجية" مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".

وأوضح "العرفج" أن اتفاق الرياض نجح؛ والدليل هو أن إيران مشتعلة ليل نهار، وصدرت بيانات لرفض ما يحدث في اليمن، وذلك تعليقًا على كلمة سمو ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في توقيع اتفاق الرياض.

كما شدَّد "العرفج" على "ليلة سهم" مؤكدًا أن سهم هو مجموعة من الأشياء الجميلة التي تنطلق منه إلينا كالسهام، يعمل بصمت، ولا يبحث عن الأضواء، وتقدمه دومًا أعماله.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض عامل المعرفة كتاب "ضجيج الساعات" للروائية "آمنة بوخمسين".