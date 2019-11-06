بالصور.. الصخري يتوقع خريطة هطول الأمطار خلال سبعة أيام

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأربعاء، خريطة هطول الأمطار من خلال سبعة أيام تبدأ يوم الجمعة المقبل. ونشر الصخري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة هطول الأمطار المتوقع هطولها بشكل تراكمي للفترة من يوم الجمعة الموافق الثامن من نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن تتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تشمل معظم مناطق المملكة؛ مشيرة إلى أنه متوقع هطول أمطار رعدية قد تكون مصحوبة بتساقط زخات من البرد أحيانًا، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلومترًا أو أكثر، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، ويمتد تأثيرها من مساء يومي الجمعة والسبت؛ لتشمل مناطق «حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك» والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية. كما توقعت الهيئة زيادة فرص هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين؛ لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض فيما نبهت الهيئة إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.