قصر نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة على 3 حالات

قصرت وزارة التعليم طلبات النقل لذوي الظروف الخاصة على 3 حالات فقط، بدءا بمرض المعلم أو المعلمة أو مرض أحد الأبناء أو مرض الزوج أو الزوجة.

جاء ذلك في توجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي إلى جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية (بنين- بنات). وأشار إلى تعميم نائب وزير التعليم الصادر بتاريخ 1441/2/29 بشأن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.

وجاء في نص توجيه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض «أن ضوابط النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة يقتصر على الحالات الأولى من المادة الرابعة (مرض المعلم أو المعلمة أو مرض أحد الأبناء أو مرض الزوج أو الزوجة)، ويكون رفع الطلب عبر نظام عين الإلكتروني»، وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية العمل بموجبه وإلغاء جميع ما يتعارض معه من تعاميم سابقة.

الحالات الثلاث

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01 مرض المعلم أو المعلمة

02 مرض أحد الأبناء

03 مرض الزوج أو الزوجة