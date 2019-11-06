القنصل الأميركي يزور خميس مشيط

وشكر ابن مشيط للقنصل زيارته لخميس مشيط، وذكر العلاقة القوية والمتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وتم مناقشة عدد من النقاط ذات الاهتمام والتي تخص الجالية الأميركية بالمحافظة، وذكر المحافظ أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أن المحافظة تقدم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بشكل عام والدوائر الحكومية بخدمة الجميع.
وقدم المحافظ هدية تذكارية عبارة عن مجسم يمثل طراز بيوت الطين القديمة بالمحافظة، فيما قدم القنصل أيضا هدية تذكارية للمحافظ.
وأقام المحافظ مأدبة غداء للقنصل، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالعزيز بن مشيط والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران، قبل أن يزور القنصل متحفا تراثيا بالمحافظة، وكان في استقباله عضو المجلس المحلي حيدر أبو ملحة وسعيد القاضي ومالك المتحف أحمد الشهراني.
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