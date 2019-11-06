تعزيز آليات العمل الوقفي

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، وعدد من أعضاء لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، لمناقشة سبل تطوير الأوقاف في المملكة وتعزيز آليات العمل الوقفي.

وأكد الصمعاني، أن الطموح المأمول في الأوقاف سيتجاوز جميع العوائق والتحديات التي يواجهها العمل الوقفي، مشيرا إلى ضرورة ضبط العمل الوقفي بمزيد من التنظيمات التي تضمن حوكمة القرارات والرقابة على هذه الأعمال.