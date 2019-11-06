أمطار رعدية وتساقط للبرد والبداية الجمعة

أمطار متوسطة وغزيرة
يتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة بما فيها الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، بينما يتوقع أن تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم، حائل، الشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض. وأشارت أن الأمطار وتقلبات الجو ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
أجواء الطقس
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني لـ«دوت الخليج»، إن أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي تتعرض لحالتين مطريتين تؤثران على أجزاء من الجنوبية والشمالية والغربية، ثم الوسطى والشرقية، الأولى تمهد للأخرى.
اضطراب المناخ
يتوقع خبراء الطقس أن تتأثر أجواء عدة من مناطق سعودية بحالة مطرية نتيجة عدم استقرار الحالة الجوية بالمملكة، حيث تتقدم أخاديد علوية باردة في طبقات الجو العليا، يقابلها تقدم تيار مداري رطب عبر منخفض البحر الأحمر ينتج من هذا الالتقاء حالة عدم استقرار جوي وأمطار واسعة النطاق تشمل مناطق واسعة من المملكة.
وتشمل هذه المناطق الشمالية الشرقية وحفر الباطن وحائل وشمال الوسطى والقصيم وتشمل المرتفعات الجبلية من جازان ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من الغربية والجنوبية الغربية ومناطق الرياض والشرقية. يرافقها مرتفع جوي سيبيري يعمل على غلق الرطوبة وعدم مغادرتها للجزيرة العربية، مما ينتج من ذلك زيادة فعالية جوية على أجزاء واسعة من المملكة خاصة أواسطها وشرقها وأجزاء من غربها، ومن المتوقع أن تكون مياه البحر الأحمر مضطربة بشدة خلال الفترة المقبلة خاصة وسطه وجنوبه.
مناطق تشملها الحالة المناخية
الرياض
الشرقية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
حفر الباطن
حائل
القصيم
جازان
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