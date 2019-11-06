أمير الشرقية يدشن 16 مشروعا مائيا بـ 1.8 مليار ريال

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس 16 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء بتكلفة إجمالية 1.8مليار ريال، شملت «11 مشروعاً بقيمة 1.483 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ5 مشاريع بقيمة 317 مليون ريال»، إضافة إلى تدشين ووضع حجر الأساس لعددٍ من مشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وأقيم التدشين في فندق الأحساء إنتركونتيننتال.

وأكد وزير المياه والبيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن هذه المنظومة تعمل على تنفيذ مشاريع نوعية متكاملة تدعم مصادر المياه وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يعزز الكفاءة التشغيلية والخدمية، مبينا أن هذا المشاريع تدعم البنى التحتية في محافظة الأحساء وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وفي نفس الوقت تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة المصادر المتاحة وتنميتها وترشيدها بهدف استدامتها للأجيال المقبلة.

وقال الفضلي إن «نقل المياه المعالجة الثلاثية من الخبر إلى الأحساء بدأ التشغيل الفعلي فيها، ووفق البرنامج الزمني فإن المشاريع التي جرى وضع حجر الأساس لها اليوم من المتوقع الانتهاء منها خلال الـ24 شهراً المقبلة تباعاً».

أبرز المشاريع المائية في الأحساء

مشروع خط نقل المياه المحلاة بطول 25 كيلومترا من خطوط النقل الرئيسة لمحطة تحلية المياه بالجبيل إلى خزانات جبل أبوغنيمة، بهدف تعزيز إيصال المياه المحلاة بكميات تصل إلى 100 ألف متر مكعب في اليوم الواحد كمرحلة أولى، وصولاً إلى السعة التصميمية 350 ألف متر مكعب يومياً بشكل مرحلي، بتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال.

مشروع إنتاج وتوزيع كميات مياه إضافية تجاوزت 85 ألف متر مكعب في اليوم من خلال ربط 14 بئراً جوفية من حقل ويسه إلى شبكات توزيع المياه الرئيسية في المحافظة بتكلفة 17 مليون ريال.

مشاريع داعمة لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه من خلال تنفيذ 3500 توصيلة مياه جديدة في 14 حياً ومخططاً في كل من الهفوف والمبرز، بهدف الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 82% وخدمة 35 ألف مستفيد، بتكلفة 28 مليون ريال.

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استكمال المرحلة الأولى من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 1000 توصيلة صرف صحي منزلية في 7 أحياء ومخططات هي: منسوب التعليم الأول، المهندسين، الجوهرة، البندرية، الدانة، إسكان الملك عبدالله، وذلك لخدمة 22 ألف مستفيد جديد بتكلفة 23 مليون ريال.

مشروع زيادة السعة التصميمية لمحطة المعالجة لتصل في أوقات الذروة إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 17 مليون ريال.

3 مشاريع نوعية تستهدف التحكم بجداول الري والتوزيع اليومية إلكترونياً بشكل متكامل من خلال تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، بأطوال 297 كيلومترا مع تركيب أكثر من 6 آلاف صمام تحكم لمخارج المزارعين وربطها بغرفة التحكم عن بعد «سكادا»، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الري لمساحات إضافية بلغت 6990 هكتاراً بتكلفة 300 مليون ريال.

وضع حجر الأساس لـ5 مشاريع لخدمات المياه والصرف الصحي بتكلفة تجاوزت 317 مليون ريال، بعد توصيلات 8600 توصيلة منزلية جديدة، وأطوال الشبكات 68 ألف متر طولي، والمستفيدون 91 ألف مستفيد جديد في 12 مدينة.

مشروع نقل المياه المعالجة المجددة من محطة المعالجة في الخبر إلى الأحساء بكميات 200 ألف متر مكعب في اليوم وبأطوال 158 كيلومترا و270 غرفة تحكم بتكلفة 812 مليون ريال.