محمد بن فهد يرعى حفل تخريج 465 طالبا من الدفعة السادسة

رعى رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمير محمد بن فهد، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب الجامعة البالغة عددها 465 طالباً من مختلف التخصصات، وذلك في مقر الجامعة بالعزيزية بمحافظة الخبر. وقال مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري «أقدم هنا ما يتسع المجال لذكره من إنجازات لجامعة الأمير محمد بن فهد، فهي توصل حقائق بأعيانها تتصل بالواقع بصلات متينة، ذلك أن الجامعة لم تألُ جهداً في شق طريقها نحو التميّز والإبداع، فكانت وما زالت نموذجاً ومدرسة في تطبيق مفهوم القدرات في عصر العولمة، فضلاً عن حصولها على الاعتمادات الأكاديمية العالمية لمعظم برامجها الدراسية».

تطوير البحث

أضاف الأنصاري أن الجامعة أولت اهتماماً باستحداث مراكز ذات شأن في تطوير البحث العلمي في القضايا الساخنة على الساحة المحلية والعالمية كإنشاء مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية ومركز الذكاء الاصطناعي ومركز براءات الاختراع ومركز الأمير تركي بن محمد لريادة الأعمال والإبداع.

اهتمام كبير

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أعرب الأمير محمد بن فهد عن سعادته بمشاركته في حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد، مقدماً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مؤكدا أن الجامعة كمثيلاتها من الجامعات بالمملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في بلادنا الطيبة، موجها شكره لجميع من ساهم ويساهم في دعم هذا الصرح التعليمي الشامخ ليحقق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كما قدم الأمير محمد التهنئة لأولياء أمور الخريجين لما قدموه لهم من دعم ورعاية حتى حققوا هذا النجاح، مقدما شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما قدموه من جهود علمية لتحقيق أهداف الجامعة من مخرجاتها التعليمية.

بناء المستقبل

قال الخريجون «نحن نطمح إلى أن نمتلك من القدرات ما يمكننا من خدمة وطننا الغالي وتحقيق طموحاتنا. والحمدلله فقد وفرّت لنا هذه الجامعة الإمكانات التعليمية والخدمات المساندة التي جعلتنا قادرين على الإسهام في بناء المستقبل بكل كفاءة وفعالية واقتدار».