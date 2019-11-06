محمد بن فهد يرعى حفل تخريج 465 طالبا من الدفعة السادسة

تطوير البحث
أضاف الأنصاري أن الجامعة أولت اهتماماً باستحداث مراكز ذات شأن في تطوير البحث العلمي في القضايا الساخنة على الساحة المحلية والعالمية كإنشاء مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية ومركز الذكاء الاصطناعي ومركز براءات الاختراع ومركز الأمير تركي بن محمد لريادة الأعمال والإبداع.
اهتمام كبير
أعرب الأمير محمد بن فهد عن سعادته بمشاركته في حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد، مقدماً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مؤكدا أن الجامعة كمثيلاتها من الجامعات بالمملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في بلادنا الطيبة، موجها شكره لجميع من ساهم ويساهم في دعم هذا الصرح التعليمي الشامخ ليحقق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كما قدم الأمير محمد التهنئة لأولياء أمور الخريجين لما قدموه لهم من دعم ورعاية حتى حققوا هذا النجاح، مقدما شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما قدموه من جهود علمية لتحقيق أهداف الجامعة من مخرجاتها التعليمية.
بناء المستقبل
قال الخريجون «نحن نطمح إلى أن نمتلك من القدرات ما يمكننا من خدمة وطننا الغالي وتحقيق طموحاتنا. والحمدلله فقد وفرّت لنا هذه الجامعة الإمكانات التعليمية والخدمات المساندة التي جعلتنا قادرين على الإسهام في بناء المستقبل بكل كفاءة وفعالية واقتدار».
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