لوائح الانضباط في الجامعات تربك الطلاب بعبارات فضفاضة

وضع تباين لوائح الانضباط والتأديب طلاب الجامعات في حيرة وقلق بعد أن جاءت المواد المتعلقة بلبس الطالب والطالبة متناقضة وفضفاضة تحتمل أكثر من تفسير، وخلال بحث أجرته «دوت الخليج» على لوائح 8 جامعات سعودية، تأكد تباينها بشكل واضح مع إمكانية تأويل النصوص في اللائحة، حيث خولت إحدى الجامعات عضو هيئة التدريس بمنع الطالب المخالف للزي أو للمظهر من حضور المحاضرة واحتسابه غائبا، فيما أكدت لوائح أخرى على وجوب تقيد الطلاب بالزي الإسلامي المحتشم دون إيضاح ماهيته.

اجتهادات واسعة

من أهم الملاحظات على لوائح انضباط الطلاب وتأديبهم تقادم تلك اللوائح وعدم تحديثها بما يتواكب مع المستجدات، إضافة إلى اجتهادات واسعة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصات الجامعة، كما تختلف كثيرا من تلك اللوائح فيما بينها، حيث إن لكل جامعة اعتبار ما هو ممنوع من عدمه حسب أنظمتها، مثل التدخين حيث كان فعله في نطاق الجامعة مخالف ويستوجب العقوبة، بينما لم تتم الإشارة إلى هذا السلوك كمخالفة في لوائح جامعات أخرى.

01 جامعة أم القرى

وفقا للمادة 94 في لائحة تأديب الطالب في جامعة أم القرى، فإنه يجب على الطالب التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بآدابها، ومحافظة الطلبة على صوم رمضان وعدم انتهاك حرمة الشهر، والالتزام بالصلوات المفروضة جماعة. وفيما يتعلق باللبس فقد ألزمت الجامعة التقيد بالزي السعودي بالنسبة للطلاب (الجامعة الوحيدة التي ضمنت الزي السعودي في لائحتها من بين الجامعات الـ7 التي بحثت فيها الصحيفة).

منع الطالب

طالبت اللائحة أيضا بالتزام الطالبات بالحجاب الشرعي، وابتعادهن عن التشبه بغير المسلمين أو بالجنس الآخر، «ولعضو هيئة التدريس منع الطالب المخالف في الزي أو المظهر من حضور المحاضرة واحتسابه غائبا في تلك المحاضرة فقط. وأجازت اللائحة تفتيش الطلاب أو الطالبات إذا كانوا في موضع اشتباه بحسب الظروف المحيطة.

02 جامعة الملك سعود

اكتفت لائحة تأديب الطلاب التابعة لجامعة الملك سعود بوضع تأكيدها على الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي، وما تصدره الجامعة في هذا الشأن من تعليمات دون توضيح لمواصفات اللبس.

تعميم سابق

يذكر أن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أصدر مؤخرا تعميما داخليا يطلب فيه من كافة الأقسام العلمية بالعمل بالقرار الوزاري القاضي بإلزام الطلاب على لبس الزي الوطني استنادا إلى الأمر السامي رقم 2912 القاضي بالتأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بالاهتمام بقيم التعليم وتعزيز الانتماء الوطني، إلا أن لائحة تأديب الطالب المنشورة تعود لعام 1433، دون تحديث لها، كما لم تُضمن معايير واضحة للبس بناء على تعميم الأمر السامي الجديد.

03 جامعة الإمام محمد بن سعود

بحسب المادة الثامنة من المخالفات الشرعية والنظامية والسلوكية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فإن إظهار أفكار مخالفة للكتاب والسنة أو الدعوة إلى مخالفاتها يعتبر من ضمن المخالفات السلوكية للطالب، إضافة إلى انتهاك حرمة شهر رمضان بالإفطار دون عذر شرعي، والتهاون في أداء الصلوات المفروضة جماعة دون عذر شرعي، إضافة إلى العلاقات المحرمة أو مقدماتها.

تصوير الطالبة

بحسب لائحة جامعة الإمام فإن تصوير الطالبة لغيرها يعتبر من ضمن المخالفات، إضافة إلى سماح الطالبة لغيرها بتصويرها، ولبس ما يخل بالذوق العام أو السلوك المعتدل أو الظهور بالمظاهر غير اللائقة، دون استيفاء شرح طبيعة المظهر اللائق للجامعة أو السلوك المعتدل لها، والذي يكون عادة متفاوتا لدى العامة.

04 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

بدورها أشارت لائحة تأديب الطالب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقا) إلى أن لبس البنطال القصير بجميع أنواعه، وتشبه الذكور بالإناث أو تشبه الإناث بالذكور، وصبغ الشعر أو قصه بقصات وألوان غريبة، وارتداء الملابس الشفافة والقصيرة والضيقة أو ذات ألوان صارخة، ولبس الأقراط في الوجه بطريقة غير مألوفة، وارتداء ملابس تحمل صورا وعبارات تتعارض مع القيم الدينية والعادات مخالف للزي والمظهر الجامعي المطلوب للطالب، وذلك دون الإشارة إلى ضرورة لبس الزي الوطني من عدمه.

05 جامعة الأمير سطام

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اكتفت لائحة تأديب الطالب الدارس لدى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بتبيان أن ارتكاب أي فعل ينافي صفات السلوك العام مثل التشبه بالجنس الآخر، أو إطالة الأظافر، أو عمل قصات غريبة للشعر، وعدم الالتزام بالزي الإسلامي المحتشم أو الزي المعتمد من الجامعة من المخالفات التي تستدعي إيقاع العقوبات.

06 جامعة حائل

أوضحت لائحة تأديب الطالب لجامعة حائل، أن ارتكاب أي فعل ينافي صفات طالب العلم مثل التشبه بالجنس الآخر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير شرعية، وعدم الالتزام بالزي الرسمي للطلاب، أو الزي المحتشم للطالبات مخالفات تستدعي العقوبة.

07 جامعة الأعمال

بدورها أكدت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (جامعة أهلية) بأن ارتكاب أي فعل ينافي صفات طالب العلم يعد مخالفة مثل التشبه بالجنس الآخر، أو إطالة الأظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير شرعية، وعدم الالتزام بالزي الرسمي والزي المحتشم المناسب لطلبة العلم، أو الحجاب بالنسبة للطالبات، وعدم الالتزام بالمظهر الحسن، والذي جرت العادة على التعارف عليه في بيئة العمل والجامعات والأماكن العامة، أو بارتداء الملابس غير اللائقة، وكذلك التي يكتب عليها عبارات منافية للدين والأخلاق العامة.

08 جامعة الملك خالد

وجهت جامعة الملك خالد، أمس طلابها بالمحافظة على الذوق العام ولائحة حقوق وواجبات طلاب الجامعة، مع الالتزام بالزي السعودي والمظهر اللائق داخل الكليات، حيث سيتم اتخاذ اللازم مع جميع الحالات المخالفة.

من اللوائح

التقيد بالزي السعودي بالنسبة للطلاب

التزام الطالبات بالحجاب الشرعي، وابتعادهن عن التشبه بغير المسلمين

لعضو هيئة التدريس منع الطالب المخالف من حضور المحاضرة واحتسابه غائبا

تفتيش الطلاب أو الطالبات إذا كانوا في موضع اشتباه بحسب الظروف المحيطة

الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة «دون توضيح لمواصفات الملبس»

تصوير الطالبة لغيرها، إضافة إلى سماح الطالبة لغيرها بتصويرها

لبس ما يخل بالذوق العام أو الظهور بالمظاهر غير اللائقة «دون تحديد طبيعة المظهر اللائق»

ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة والضيقة أو ذات ألوان صارخة

ارتداء ملابس مخالفة للمظهر الجامعي «دون الإشارة إلى الزي الوطني».