جامعة الشمالية تغلق مبناها الجديد للصيانة

لم يمض على إنشاء المبنى الجامعي للبنات بطريف أكثر من 5 سنوات، إلا أن إدارة الجامعة وجهت بإغلاقه أمس، بسبب سوء في المبنى يشمل تسريب مياه الأمطار لداخل الحرم الجامعي، إضافة إلى مشاكل أخرى في الصيانة، إذ رأت أهمية انتظام الطالبات في مبنى الطلاب المجاور بدلا من بحث عن مستأجر.

وقالت جامعة الحدود الشمالية من خلال حسابها بتويتر «وجه مدير الجامعة الحدود الشمالية محمد بن يحيى الشهري خلال تفقده مباني فرع الجامعة بمحافظة طريف‬ بنقل الطالبات إلى مبنى الطلاب الجامعي، ليتم القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمبنى الطالبات بأسرع وقت ممكن»، وسيتم نقل الطلاب للدراسة في الجزء المجهز في مبنى الطالبات.