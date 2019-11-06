جامعة الشمالية تغلق مبناها الجديد للصيانة

وقالت جامعة الحدود الشمالية من خلال حسابها بتويتر «وجه مدير الجامعة الحدود الشمالية محمد بن يحيى الشهري خلال تفقده مباني فرع الجامعة بمحافظة طريف بنقل الطالبات إلى مبنى الطلاب الجامعي، ليتم القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمبنى الطالبات بأسرع وقت ممكن»، وسيتم نقل الطلاب للدراسة في الجزء المجهز في مبنى الطالبات.
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