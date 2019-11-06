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تطبيق للمقررات والبرامج في المعاهد الثانوية الصناعية

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أقر لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة الذي أقيم برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، واستضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا، عدداً من التوصيات التي تستهدف تعزيز دور المعاهد في بناء الكوادر البشرية لتلبية احتياج دوت الخليج من المتخصصين الفنيين في سوق العمل منطلقة من أحد الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة التي تعمل عليها نوعياً وكمياً محققة ما يحتاجه أبناء دوت الخليج من التأهيل والتدريب.

برامج تأهيلية

نوه نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني بما توليه الحكومة من اهتمام ودعم للرقي بالتدريب التقني بشكل عام، مشيداً بالجهود التي تنفذها المعاهد نحو تعزيز الصورة الذهنية، مشيراً إلى أن التوجه للتدريب التقني والمهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة دوت الخليج، وثمن الدور الذي تقوم فيه المعاهد بتقديم الدبلوم الثانوي الذي يخدم خريجي المرحلة المتوسطة للحصول بعد ثلاث سنوات على الدبلوم الصناعي، وكذلك دورها في تقديم برامج تأهيلية حسب احتياج سوق العمل.

إرشاد تدريبي

شدد نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد أباحسين على أهمية الإرشاد التدريبي مع تطبيق نظام «رايات» على المعاهد بعد إقرار نظام المقررات، وتقديم خدمات إرشادية متنوعة للمتدربين بهدف تلبية احتياجاتهم المهنية، وتنمية الجوانب الذاتية، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم خلال فترة تدريبهم، وأكد أهمية توزيع المتدربين على المرشدين الأكاديميين بواقع 20 متدربا لكل مرشد.


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