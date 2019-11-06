تطبيق للمقررات والبرامج في المعاهد الثانوية الصناعية

برامج تأهيلية
نوه نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني بما توليه الحكومة من اهتمام ودعم للرقي بالتدريب التقني بشكل عام، مشيداً بالجهود التي تنفذها المعاهد نحو تعزيز الصورة الذهنية، مشيراً إلى أن التوجه للتدريب التقني والمهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة دوت الخليج، وثمن الدور الذي تقوم فيه المعاهد بتقديم الدبلوم الثانوي الذي يخدم خريجي المرحلة المتوسطة للحصول بعد ثلاث سنوات على الدبلوم الصناعي، وكذلك دورها في تقديم برامج تأهيلية حسب احتياج سوق العمل.
إرشاد تدريبي
شدد نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد أباحسين على أهمية الإرشاد التدريبي مع تطبيق نظام «رايات» على المعاهد بعد إقرار نظام المقررات، وتقديم خدمات إرشادية متنوعة للمتدربين بهدف تلبية احتياجاتهم المهنية، وتنمية الجوانب الذاتية، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم خلال فترة تدريبهم، وأكد أهمية توزيع المتدربين على المرشدين الأكاديميين بواقع 20 متدربا لكل مرشد.
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