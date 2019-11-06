3 مدارس على النظام الفنلندي بالمملكة

ذكرت السفارة الفنلندية في الرياض، أن إحدى الشركات تعمل على التوسع في المملكة، حيث ستقوم الشركة الفنلندية بافتتاح 3 مدارس مبنية على نظام التعليم الفنلندي في المملكة، حيث ستفتتح الأولى في الرياض عام 2020، والثانية والثالثة في جدة والدمام عام 2021.

ووقعت الشركة الفنلندية مع شريك سعودي اتفاقيتين، اتفقا من خلالهما على توسيع شراكتهما بمدينتي جدة والدمام، حيث من المقرر افتتاح مدرستيهما بحلول نهاية عام 2021.

خطة تعليمية

قال سفير فنلندا في المملكة آنتي روتوفووري: من الرائع أن نرى التعليم الفنلندي ينتشر في المملكة، حيث تمثّل الشراكة خطوة لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن خطة تعليمية شاملة تعي الحاجة إلى توفير تعليم الطفولة المبكر ذي الجودة العالية في المملكة.

مراحل تمهيدية

أضاف آنتي، بأن التعاون التعليمي بين الشركتين التعليميتين مستمر منذ 2018، ويخططان لافتتاح أول مدارس هلسنكي العالمية بمدينة الرياض خلال سبتمبر من عام 2020. وصمّمت المدرسة التي سيتم افتتاحها بمدينة الرياض ليستوعب المبنى الفريد 600 طفل تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة عشر عاما. وستبدأ المدرسة بقبول الأطفال من المراحل التمهيدية خلال عام 2020، تمهيدا لانطلاق نشاطاتها خلال شهر سبتمبر. وسيتم افتتاح المراحل الابتدائية والمتوسطة بعد عام من ذلك خلال شهر سبتمبر من عام 2021. وستبدأ المدرستان في جدة والدمام عملياتها في المراحل التمهيدية أوّلا خلال عام 2021. وستتوسع كلتا المدرستين لتشملا المراحل الابتدائية والمتوسطة بعد عام واحد، أي في عام 2022.