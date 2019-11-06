أمانة عسير تواصل إزالة عناصر التشوه البصري

واصلت أمانة منطقة عسير أعمالها لإزالة كافة عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة و نظافة الموقع بشكل كامل ، و ذلك تنفيذا لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية بصناعية أبها . جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمساعد وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالكريم ابوخرشة لصناعية مدينة أبها يرافقه مدير عام الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، ومدير النظافة محمد سبران . وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه سيتم تكثيف الجهود في معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين و توقيع الجزاءات بحقهم، مشيرا الى ان هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة، التي تشنها أمانة المنطقة، لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية منها المركبات المهملة ، وتلك المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة، مؤكدا بأن كافة تلك الاعمال تلقى اهتمام و متابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي يحرص من خلال توجيهاته المستمرة على زيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها.



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