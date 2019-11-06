الفيصل ونائبه يستقبلان العثيمين

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة في جدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين. واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن استعدادات المنظمة للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائها، كما اطلعا على أبرز أعمال المنظمة ودورها في الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في نشر رسالة السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، والسعي إلى تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء، وتعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الكابتن طيار عبدالعزيز الخياط يرافقه أعضاء المجلس، واستمع منه إلى شرح عن أهداف الجمعية التي تركز أعمالها على جمع الطيارين والمهنيين المهتمين بشؤون الطيران تحت مظلة واحدة، بهدف تبادل الخبرات ودعمهم لوجستيا، وتثقيفهم صحيا وفنيا وإداريا.

وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع، وتوعية المجتمع المدني بثقافة الطيران من خلال حلقات النقاش والندوات، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية المتخصصة.