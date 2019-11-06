إخلاء 23 وإصابة 8 في حريق بعمارة سكنية بشوقية مكة

واوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف انه وفي تمام الساعة التاسعة عشر والدقيقة الثلاثون ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من 4 ادوار مأهوله بالساكنين يقدر عددهم بـ 23 شخص جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الادخنة الناجمة عن الاشتعال، وتمت السيطرة على الحريق واخماده ونجم عن الحادث إصابة 3 اشخاص من الساكنين بإختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة فيما تلقى 5 اشخاص العلاج في الموقع نتيجة اصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.
واوضح المتحدث أن فريق التحقيق بالادارة باشر الحادث للتعرف على مسببات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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