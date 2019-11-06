وضع أهالي منطقة الباحة مطالبهم على طاولة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، والتي جاءت تطالب بإعادة النظر في الحصول على حجج الاستحكام التي طال انتظارها. وجاءت هذه المطالب خلال زيارة وزير العدل وليد الصمعاني اليوم الخميس لمنطقة الباحة للمرة الأولى منذ توليه الوزارة، والتي استغرقت 4 ساعات تفقد خلالها سير العمل في محاكم المنطقة والتقى حينها القضاة ومنسوبيها. فيما طالب الأهالي الوزير خلال زيارته بإنهاء حجج الاستحكام التي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، والتي أعاقت حصولهم على حجج تملك أراضيهم، مما حرمهم من الحصول عليها، مطالبين الوزير بإيجاد الحل والنظر فيها لمنحهم تلك الاستحكامات التي طال انتظارها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء حجج الاستحكام أبرز مطالب أهالي الباحة للصمعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.