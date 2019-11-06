السعودية اليوم / مُحافظ وادي الدواسر يستقبل أعضاء المجلس البلدي في محافظة رنية



وادي الدواسر 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أكد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أهمية تبادل الخبرات بين المجالس البلدية وتحقيق الأهداف، وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات المحلية .

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء المجلس البلدي في محافظة رنية مؤخراً ضمن برنامج الزيارة التي قام بها للمجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر .

وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر إبراهيم بن مفرج آل هدران أن زيارة مجلس بلدي رنية لمحافظة وادي الدواسر تأتي تجسيداً لمبدأ تطوير المجالس البلدية والارتقاء بمستوى العمل .

وأفاد آل هدران أن برنامج الزيارة اشتمل على عقد ورشة عمل بين المجلسين جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المجلسين والبحث عن المزيد من أسباب التطور والرقي لعملهما، وشاهد الوفد الزائر عرضا مرئيا عن التنمية الشاملة بالمحافظة، تضمن تطلعات المجلس للفرص المتاحة للتنمية وتحديد الاحتياج من الخدمات بإنشاء شبكة طرق رئيسة، ونزع ملكيات ومعالجة وضع الأحياء العشوائية والتخطيط والتهذيب، وعرض للمشروعات التي جرى الانتهاء منها والمشروعات الجاري طرحها، كما تضمن برنامج الزيارة جولة بالمحافظة .

ونوه رئيس المجلس البلدي بوادي الدواسر بالدعم السخي الذي تحظى به المجالس البلدية في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكداً أن المجالس يقع على عاتقها تطوير ورفع كفاءة الآداء في الأجهزة البلدية ، وانطلاقاً من حرص ولاة الأمر على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع القرار.

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23:40ت م

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