السعودية اليوم / مدير فرع سياحة تبوك يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية



تبوك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي اليوم بمتحف تبوك أعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف

واستعرض الدكتور الشليبي المقومات السياحية التي تتميز بها منطقة تبوك التي تتنوع مابين مقومات طبيعية وتراثية وأثرية أوجدت لها مكانة مميزة على الخارطة السياحية الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من حراك سياحي متصاعد، كما اطلعت اللجنة على مكونات متحف تبوك ومرافقه الذي أصبح معلمًا حضاريا مميزًا يعكس تاريخ المنطقة وثقافتها.

// انتهى //

23:29ت م

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تبوك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي اليوم بمتحف تبوك أعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية واستعرض الدكتور الشليبي المقومات السياحية التي تتميز بها منطقة تبوك التي تتنوع مابين مقومات طبيعية وتراثية وأثرية أوجدت لها مكانة مميزة على الخارطة السياحية الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من حراك سياحي متصاعد، كما اطلعت اللجنة على مكونات متحف تبوك ومرافقه الذي أصبح معلمًا حضاريا مميزًا يعكس تاريخ المنطقة وثقافتها.// انتهى //23:29ت م0341

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