السعودية اليوم / " آلية الرصد والتوثيق الإعلامي " ورشة عمل بتعليم الأحساء



الأحساء 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ممثلة بمكتب التعليم بالهفوف وإدارة الإعلام التربوي اليوم ورشة عمل بعنوان "آلية الرصد والتوثيق الإعلامي" قدمتها مشرفة الإعلام التربوي فاطمة الراجح، بحضور ومشاركة ٦٩ منسقة إعلامية من مختلف مدارس التعليم بالأحساء وذلك في مقر مكتب التعليم بالهفوف.

وأوضحت مديرة مكتب التعليم بالهفوف منيرة بنت فهد الهديان، أهمية جهود إدارة الإعلام التربوي في تبصير المنسقات الإعلاميات بآلية الرصد والتوثيق الإعلامي، منوهة بدور المنسقات الإعلاميات في المدارس في رصد مناشط المدارس وفعالياتها.

ولفتت النظر إلى أهمية تعاون جميع منسوبات المدرسة مع المنسقة الإعلامية وتذليل التحديات لتتمكن من آداء مهمتها وفق الضوابط الصادرة من وزارة التعليم.

وتناولت الورشة حزمة من المحاور أبرزها: صناعة المحتوى الإعلامي عبر منصة تويتر ، وكيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مثلى لخدمة البرامج والمشروعات، إكساب المنسقة الإعلامية التعامل مع الإعلام فهما واستهلاكا وإنتاجا.

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23:10ت م

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